Monaco fixe un petit prix pour un indésirable

Par Nathan Hanini

En perte de vitesse du côté de Monaco, Krépin Diatta va quitter le Rocher cet été. En fin de contrat l’an prochain, le joueur sera vendu à bas prix pour encourager un transfert. Le polyvalent joueur de 26 ans sera un des noms à scruter sur cette fin de mercato.

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’AS Monaco finalise son mercato. Le club de la Principauté a misé sur de l’expérience cet été avec les recrutements de plusieurs trentenaires comme Paul Pogba ou encore Lukas Hradecky. Désormais, la formation d’Adi Hütter cherche à libérer certains éléments. C’est le cas de Krépin Diatta. Le joueur sénégalais va quitter le Rocher selon Foot Mercato. Le joueur et le club se sont mis d’accord.

Krépin Diatta sur liste de transferts

Toujours selon le quotidien sportif, l’AS Monaco a mis sur liste de transferts, l’international sénégalais (42 sélections, deux buts). En fin de contrat en 2026, Krépin Diatta va donc quitter le Rocher cet été. Monaco a fixé un prix abordable. Dans la rotation au sein de la formation d’Adi Hütter la saison passée, le joueur va chercher du temps de jeu pour se relancer et avoir une chance de disputer la CAN et la Coupe du monde en 2026 avec les Lions de la Teranga. Profil polyvalent, Krépin Diatta peut évoluer sur l’ensemble des postes du côté gauche, mais également à droite. Toujours selon Foot Mercato des clubs sont intéressés par les services du Sénégalais, mais les noms n’ont pas encore été dévoilés. Arrivé en 2021 pour la somme de 16,70 millions d’euros, Krépin Diatta est à 26 ans l’un des éléments les plus expérimentés du vestiaire monégasque. Après 121 apparitions sous le maillot de la Principauté, le joueur va donc se lancer dans une nouvelle aventure.