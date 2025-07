Monaco est séduit, Pogba fait un sans-faute

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Longtemps éloigné des terrains, Paul Pogba aura besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau avec l’AS Monaco. Mais avant son retour à la compétition, le milieu de terrain donne déjà satisfaction par son professionnalisme, sa bonne humeur et sa popularité.

Paul Pogba sera assurément l’une des attractions de la Ligue 1 la saison prochaine. De retour après sa suspension pour dopage, le milieu libéré par la Juventus Turin va tenter de se relancer sous le maillot de l’AS Monaco. Un sacré pari pour le club de la Principauté. Comme l’indiquait le directeur général Thiago Scuro, les Monégasques ne s’attendent pas à voir le Français performant avant quelques mois. La direction sera patiente avec sa nouvelle star, d’autant que ses débuts en coulisse donnent déjà entière satisfaction.

We think 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025

En plein travail de réathlétisation, Paul Pogba ne ménage pas ses efforts, raconte Foot Mercato. L’international tricolore, que l’on sait déterminé à retrouver l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, affiche son professionnalisme et montre de l’humilité pour ses premiers jours. Sans surprise, nos confrères décrivent aussi un Paul Pogba jovial et bien intégré dans l’effectif d’Adi Hütter. Le statut et la bonne humeur de la Pioche ne peuvent que plaire à ses coéquipiers qui découvrent un renfort ravi de retrouver la vie au sein d’un groupe après des mois passés en solitaire.

Le maillot de Pogba s'arrache

On apprend également que l’ancien joueur de Manchester United a participé volontiers aux opérations marketing pour le lancement de la chaîne Ligue 1+. La Ligue de Football Professionnel profite de sa popularité, tout comme l’AS Monaco qui a augmenté le nombre de vues sur ses vidéos, et qui constate que plus de la moitié des maillots pré-commandés sont floqués Paul Pogba. Autant dire que le milieu fait déjà l’unanimité en Principauté où l’on attend forcément ses grands débuts avec impatience.