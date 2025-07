Monaco en pole pour réaliser un immense coup

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'AS Monaco cherche activement à renforcer son effectif afin de permettre à Adi Hütter de disposer d'un effectif complet. Pour le secteur offensif, les Monégasques rêvent de Johan Bakayoko.

En terminant sur la troisième et dernière marche du podium de Ligue 1 au bout de la saison qui vient de se conclure, l'AS Monaco a assuré sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. En faisant preuve d'un peu plus de régularité, les hommes d'Adi Hütter auraient même pu subtiliser la deuxième place de l'OM. Avec cette échéance importante, la direction sportive monégasque a logiquement pris la décision de renforcer son effectif. Lors de la saison dernière, le club de la Principauté ne s'est pas montré ridicule pendant la phase de poules de la C1 et aspire désormais à mieux. Pour renforcer son secteur offensif après l'arrivée d'Ansu Fati, Monaco rêve de réaliser un coup de maître.

Monaco sur Johan Bakoyoko, le rêve est permis

Pour l'instant, l'AS Monaco n'a recruté que des joueurs libres (Eric Dier, Paul Pogba, Ansu Fati, ndlr) et veut passer la seconde sur le mercato estival. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club du Rocher est désormais considéré comme le prétendant le plus sérieux au transfert de Johan Bakayoko. La perspective de disputer la prochaine Ligue des champions attire énormément le joueur, lequel est évalué à 30 millions d'euros par Transfermarkt. Au PSV Eindhoven, il ne lui reste d'ailleurs plus qu'une seule année de contrat. Au regard de la cote de l'ailier droit gaucher et au sortir d'une saison à 12 buts et 3 passes décisives, l'écurie néerlandaise ferait une belle affaire.

Pour rappel, Johan Bakayoko est un grand espoir belge de 22 ans qui a déjà disputé 131 matchs professionnels avec le PSV Eindhoven, son club formateur. Il possède aussi et surtout un palmarès bien garni avec deux titres de champion des Pays-Bas consécutifs, ainsi qu'une coupe nationale et deux supercoupes. Quant aux Monégasques, leur principal concurrent sur le dossier est le Borussia Dortmund, qui semble aujourd'hui avoir un temps de retard, comme l'indique le journaliste Sky Sports Suisse.