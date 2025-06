Monaco devance Chelsea, la folle promesse d’Adi Hütter

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé au FC Barcelone, Ansu Fati a choisi de se relancer à Monaco. Le club de la Principauté s’est montré plus convaincant que Chelsea. Et pour cause, l’entraîneur monégasque Adi Hütter a fait une étonnante promesse à l’attaquant espagnol.

Ansu Fati à l’AS Monaco, ce n’est qu’une question de temps. L’opération n’est pas encore finalisée puisque le club de la Principauté et le FC Barcelone doivent définir certains montants. Mais les deux formations devraient bien s’entendre sur un prêt avec option d’achat, avec une possibilité de rachat pour les Blaugrana au cas où l’attaquant de 22 ans retrouvait son meilleur niveau sur le Rocher. Les Monégasques y croient, d’où le forcing d’Adi Hütter pour convaincre Ansu Fati.

Hütter prêt à tout pour Ansu Fati

Comme beaucoup d’autres homologues en période de mercato, l’entraîneur de l’AS Monaco a lui-même discuté avec l’international espagnol. L’Autrichien a tout fait pour rassurer l’attaquant polyvalent, raconte Mundo Deportivo. Après une saison à seulement 11 apparitions, dont 3 titularisations cette saison toutes compétitions confondues, Ansu Fati a besoin de garanties sur son temps de jeu. C’est pourquoi Adi Hütter a été jusqu’à lui promettre de le laisser dans le onze de départ même s’il enchaînait 10 matchs sans marquer !

🔍 Quedan flecos por Ansu: así lo convenció el Mónaco



⌛️ El delantero ha dado el sí, pero aún faltan concretar las cifras para la cesión con opción de compra



✍️ @martinezferran https://t.co/aBZEOKc5mL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2025

Les autres courtisans du Barcelonais, qui a également échangé avec le directeur général de l’AS Monaco Thiago Scuro, ne lui ont pas présenté les mêmes garanties. De son côté, Chelsea était bien intéressé mais l’accumulation de joueurs au sein de l’effectif londonien a refroidi Ansu Fati. Le numéro 10 du Barça et son entourage ont notamment pris l’exemple de João Félix, barré par la concurrence chez les Blues et prêté au Milan AC cette saison. L’ancien crack plombé par une grave blessure a donc choisi l’AS Monaco et l’assurance de pouvoir enchaîner les contre-performances sans la moindre conséquence.