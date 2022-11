Monaco demande à Ben Yedder de ne pas pleurnicher

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Longtemps sélectionné par Didier Deschamps ces dernières années, Wissam Ben Yedder a perdu sa place en équipe de France. L’attaquant de l’AS Monaco ne disputera pas la Coupe du monde avec les Bleus. Une déception dont le Monégasque devra vite se remettre après l’avertissement de son entraîneur Philippe Clement.

A l’annonce de sa liste mercredi soir, Didier Deschamps a fait 25 heureux et sans doute encore plus de malheureux. Certains joueurs avaient de réelles chances de disputer la Coupe du monde 2022 et n’ont pas entendu le sélectionneur de l’équipe de France citer leur nom. On pense par exemple au latéral gauche Lucas Digne devancé par les frères Hernandez, au Marseillais Jonathan Clauss victime du changement de schéma tactique, ou encore à Wissam Ben Yedder qui avait probablement senti venir la déception.

Terrible pour BenYedder. Pire, personne n'en parle... #Bleus — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 9, 2022

L’attaquant de l’AS Monaco a perdu les faveurs de Didier Deschamps ces derniers mois. Et pour cause, sans parler de la rude concurrence et du retour d’Olivier Giroud dans les plans du sélectionneur, l’ancien joueur du FC Séville n’est pas un titulaire indiscutable sur le Rocher. L’entraîneur Philippe Clement lui impose une rotation qui n’a pas dû échapper au coach français. De quoi affecter Wissam Ben Yedder. Mais qu’importe, le technicien belge lui demande de tourner la page au plus vite.

Clement prévient Ben Yedder

« Oui naturellement il est déçu mais ce n’est pas un gamin, c'est un joueur d'expérience, il savait que c’était une des deux possibilités, a minimisé Philippe Clement. Ce n’était pas la meilleure possibilité pour lui, c’est clair. Mais il a fait des bons entrainements. On ne sait jamais, comme joueur, comment ça marche. J'ai eu la mauvaise expérience, j'ai eu la chance de jouer la Coupe du monde en France mais la suivante j'étais blessé le dernier match. Les joueurs doivent montrer qu’ils sont prêts parce qu'il y a toujours des situations comme ça. » Le capitaine monégasque a intérêt à vite se concentrer sur le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir.