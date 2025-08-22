Monaco boucle un départ majeur à 20 ME

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco fera partie des équipes à suivre en cette fin de mercato. Surtout que certains joueurs importants sont annoncés sur le départ.

L'AS Monaco aura des ambitions fortes cette saison, que ce soit en France ou en Europe. Les Monégasques ont réalisé de belles affaires et des paris intéressants cet été. Le mercato du club de la Principauté est encore très loin d'être terminé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Des départs pourraient d'ailleurs concerner trois joueurs de grand talent : Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir et Soungoutou Magassa. Le dernier cité est fortement courtisé en Angleterre...

Monaco, une affaire en or en approche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Soungoutou Magassa (@s.magassa27)

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, l'AS Monaco a en effet récemment reçu une belle offre de 20 millions d'euros de West Ham concernant son milieu de terrain (qui peut aussi jouer en défense centrale) de 21 ans. Les pensionnaires du Stade Louis II sont sur le point d'accepter la proposition du club londonien, alors que le montant a de quoi séduire la direction Monégasque. Les bonus sont actuellement en discussion entre les deux formations.

Monaco cherche désormais le remplaçant de Soungoutou Magassa. Le temps presse pour l'ASM, mais la belle somme que le club s'apprête à percevoir devrait permettre un bel investissement en cette fin du mois d'août. Magassa va lui certainement continuer son développement en Premier League dans une équipe qui manque néanmoins de repères. Mais il pourrait avoir plus de temps de jeu qu'à Monaco, là où la concurrence est parfois rude. A noter que Monaco, qui prospecte un peu partout en Europe, serait intéressé par le jeune Daryl Leunga Leunga (17 ans), qui évolue au Standard de Liège. L'ASM le considère comme un crack en devenir.