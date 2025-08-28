Monaco ‍: Ben Seghir s'envole pour Leverkusen

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

En instance de transfert depuis plusieurs semaines, Eliesse Ben Seghir va comme prévu quitter l’AS Monaco dans cette dernière ligne droite du mercato.

Remplaçant depuis plusieurs mois et en froid avec son entraîneur Adï Hutter, Eliesse Ben Seghir va bel et bien quitter l’AS Monaco. Selon les informations de L’Equipe, les négociations entre le club de la Principauté et le Bayer Leverkusen sont proches d’aboutir à un accord pour le transfert de l’ailier marocain de 20 ans. L’ASM va récupérer plus de 30 millions d’euros bonus inclus pour le départ de son ailier, lequel était la priorité du champion d’Allemagne 2024 pour succéder à Amine Adli, parti à Bournemouth plus tôt durant le mois d’août. L’AS Monaco s’offre en tout cas une très grosse vente de plus après les départs de Wilfried Singo à Galatasaray et de Soungoutou Magassa, attendu à West Ham dans les prochaines heures.