Monaco a trois atouts pour renverser le PSG

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco s’apprête à retrouver la Ligue 1 ce samedi face au Havre. Le club de la Principauté a misé sur un mercato d’expérience avec des recrues âgées. Une stratégie réfléchie et justifiée par le club qui veut à nouveau gagner.

Le mercato de l’AS Monaco intrigue. Après la signature libre d’Eric Dier en provenance du Bayern Munich, le club de la Principauté a par la suite tenté des paris pour relancer des joueurs. La plus grosse signature de ce mercato reste l’arrivée de Paul Pogba. Le champion du monde 2018 n’a plus joué depuis sa suspension pour dopage et doit se retaper physiquement. Le joueur rêve de retrouver l’Equipe de France en vue de la Coupe du monde 2026. Le club du Rocher va peut-être l’aider à assouvir cette envie. En plus de Pogba, Monaco est allé chercher Ansu Fati en provenance du FC Barcelone et Lukas Hradecky du Bayer Leverkusen. Trois trentenaires sur les quatre arrivées, un choix justifié par les dirigeants monégasques.

Monaco veut franchir un cap

Lukas Hradecký est Monégasque 🔥



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Lukas Hradecký en provenance du Bayer Leverkusen !



Daghe Lukas ❤️🤍 pic.twitter.com/q0OQbh8IPo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 8, 2025

Le directeur général du club, Thiago Scuro a évoqué dans le journal l’Equipe la volonté de prendre des joueurs d’expérience qui ont gagné par le passé. « Ce que l'on cherchait, c'était d'apporter du leadership et une mentalité de vainqueur. Ces joueurs ont passé leur carrière dans des clubs où gagner est une habitude. Être champion est quelque chose auquel ils sont habitués. C'est ce dont nous avons besoin pour franchir une étape. Évidemment, nous les avons choisis en premier lieu pour leurs aptitudes comme joueurs. Mais également en termes de personnalité et de leadership, nous pensons qu'ils ajoutent déjà de la plus-value, » explique-t-il. L’AS Monaco veut retrouver cette hargne pour franchir un palier. Le club de la Principauté aura besoin de cette expérience en Ligue 1, mais également en Ligue des champions la saison prochaine.