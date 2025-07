Monaco ‍: A peine arrivé, Pogba se fait déjà recadrer

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Présenté à la presse ce jeudi, Paul Pogba n’a pas caché son excitation. Le milieu de l’AS Monaco se sent déjà prêt à reprendre la compétition. Mais son impatience ne plaît pas au directeur général Thiago Scuro.

Paul Pogba sera difficile à canaliser. Privé de compétition depuis septembre 2023, le milieu longtemps blessé puis suspendu pour dopage a hâte de retrouver les terrains avec l’AS Monaco. La recrue monégasque n’a pas caché son excitation pendant sa présentation à la presse ce jeudi. « Je suis prêt, a annoncé le Français. Mais je ne dois pas être trop pressé. On va prendre le temps qu'il faut pour que je revienne au top de ma forme. Je veux être à 100 %. Je vais écouter le club, mais si ça ne tenait qu'à moi (sourire), je serais sur le terrain dès demain. »

Autrement dit, Paul Pogba vise une apparition dès la 1ère journée de Ligue 1 le week-end du samedi 16 août. « J'espère être là contre Le Havre, ce serait une belle histoire », a confirmé le joueur formé au club normand. Reste à savoir si l’ancien joueur de Manchester United retrouvera une condition physique suffisante à temps. Pour le directeur général Thiago Scuro, c’est tout simplement impossible.

« Il devait sûrement blaguer »

« Je peux vous garantir que Paul ne sera pas capable d'être sur le terrain contre Le Havre, a écarté le dirigeant monégasque face aux médias. Il devait sûrement blaguer. Il faut être réaliste et honnête. On s'attend à un processus de trois mois pour être capable de le réathlétiser. Quand on le voit à la télé, le sport de haut niveau peut sembler facile, mais il faut se rendre compte de l'intensité demandée. Et Monaco est l'une des équipes en Ligue 1 et en Europe les plus intenses en termes de jeu. Donc nos joueurs doivent être très en forme pour être sur le terrain. Mais c'est notre job de lui apporter des outils pour cela. » Déterminé, l’international tricolore va sûrement s’arracher pour faire mentir son supérieur.