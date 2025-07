Monaco a déjà trouvé le remplaçant d'Akliouche

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco a déjà frappé fort sur ce mercato estival. Après les venues de Paul Pogba et Ansu Fati, le club de la Principauté continue de scruter le marché. En cas de départ de Maghnes Akliouche, l’ASM vise Johan Bakayoko du PSV Eindhoven.

Avec une nouvelle qualification en Ligue des champions, l’AS Monaco a voulu frapper fort sur le marché des transferts. Sur le papier, le club du Rocher a sûrement récupéré la plus grande interrogation de la saison en Ligue 1. La venue de Paul Pogba attire tous les regards sur le club, troisième du dernier exercice. Néanmoins, l’effectif n’est pas encore finalisé. Outre l’interrogation autour du futur gardien de but, Adi Hütter pourrait encore perdre des éléments avant la fin du mercato. Néanmoins, le club de la Principauté planche déjà sur d'éventuels remplaçants. Johan Bakayoko est dans le viseur selon Foot Mercato. Mais les jeunes monégasques sont courtisés partout en Europe.

Maghnes Akliouche remplacé par Bakayoko

🚨EXCL: 🔴⚪️🇧🇪 #Eredivisie |



❗️Johan Bakayoko est tout en haut de la short list de Monaco en cas de départ de Maghnes Akliouchehttps://t.co/5SMXh004pR pic.twitter.com/ABAj2yDkNa — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 6, 2025

Toujours selon le quotidien français l’ASM réfléchit à un nom en cas de départs de Maghnes Akliouche. Le jeune joueur de 23 ans est sur la liste de nombreux cadors européens et il devrait quitter la Principauté cet été. Après un exercice 2024/2025 plus que réussi (cinq buts et six passes décisives en 32 matchs de Ligue 1), le natif de Tremblay-en-France est courtisé. L’ASM a donc réfléchi à un remplaçant. Selon Foot Mercato, Johan Bakayoko est dans le viseur. Le joueur du PSV Eindhoven est estimé à 30 millions d’euros. L’international belge (18 sélections, un but) de 22 ans est en fin de contrat en 2026 au sein du club néerlandais. Sa valeur est donc réduite, mais les concurrents ne manquent pas. L’ailier reste régulier depuis plusieurs saisons du côté de l’Eredivisie. Un choix conditionné par l’avenir du jeune Maghnes Akliouche qui devra d’abord quitter le Rocher.