Monaco : 2 pts perdus contre l'OM et le TFC, Jardim alerte les arbitres

Dans : Monaco, Ligue 1, TFC, OM.

Leonardo Jardim (entraineur de Monaco après le nul de son équipe à Toulouse et une nouvelle histoire de penalty) : « Je répète que je suis en faveur de l'arbitrage vidéo. Il arrive que les personnes se trompent. Mais avec la vidéo, nous aurions 4 points en plus : 2 points contre Marseille et 2 points de plus ce soir. Cela donnera plus de crédibilité au championnat. Le penalty injustement sifflé a tout changé car Kamil Glik sur le 3e but de Toulouse ne vient pas au contact car il a peur que l'on siffle encore penalty... Cette erreur a changé toute la psychologie d'un joueur. Nous allons continuer à lutter pour cette deuxième place. Lutter avec le sourire.»