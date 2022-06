Minamino à Monaco, Clément sort la fumée blanche

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais réalité. L'AS Monaco va recruter le milieu japonais Takumi Minamino à Liverpool. Un transfert confirmé par l'entraîneur monégasque Philippe Clément ce samedi.

La bonne nouvelle du samedi en principauté. Non, il ne s'agit pas de la victoire de l'AS Monaco face au Cercle de Bruges 1-0 pour débuter la préparation estivale. L'éclaircie pour l'ASM se situe plutôt au rayon transferts. En effet, depuis plusieurs jours, on annonce l'arrivée de Takumi Minamino au club pour la saison prochaine. La nouvelle tardait à être officialisée, provoquant peut-être des craintes chez les supporters monégasques. Cependant, l'entraîneur Philippe Clément est venu dissiper les doutes à l'issue du premier match de préparation et annoncer la grande nouvelle concernant Minamino.

🚨 Takumi Minamino is joining AS Monaco on a permanent move from Liverpool. The English club will receive €15m plus €3m in add-ons.🇯🇵🔴🤝 #ASMonaco #LFC



