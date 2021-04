ASM : Monaco retrouve sa magie au mercato

Dans : Monaco.

Il y a quelques années, et notamment à l’époque de Luis Campos, l’AS Monaco enchaînait les ventes records sur le marché des transferts.

Entre 2014 et 2018, le club du Rocher a vendu six joueurs pour plus de 50 millions d’euros : Kylian Mbappé au PSG pour 145 ME, James Rodriguez au Real Madrid pour 75 ME, 72 ME pour Thomas Lemar à l’Atlético ou 60 ME pour Anthony Martial à Manchester United. Depuis cet âge d’or du mercato, l’ASM a un peu plus de mal à vendre à de grosses sommes. Mais après cette deuxième partie de saison de folie, au cours de laquelle Monaco peut encore réaliser un doublé avec la Ligue 1 et la Coupe de France, d’énormes ventes pourraient intervenir.

Tchouameni transféré pour 40 ME ?

En effet, selon les informations de Calciomercato, Aurelien Tchouameni pourrait partir contre un chèque de 40 millions d'euros l’été prochain. Après avoir passé son tour quand Bordeaux le vendait 15 ME il y a deux ans de ça maintenant, le Milan AC pourrait effectivement revenir à la charge au mercato. Sauf que maintenant, Tchouameni en vaut trois fois plus. Pas de quoi freiner les ardeurs du club lombard, qui sait que le milieu de terrain de 21 ans a un sacré avenir, en club mais aussi en sélection française.

Mitchell et Kovac ont réussi leurs missions

En tout cas, du côté de Monaco, la potentielle vente de Tchouameni ne devrait pas être la seule, sachant que des joueurs comme Benoît Badiashile, Sofiane Diop ou Youssouf Fofana seront eux aussi courtisés par les meilleurs clubs européens lors du prochain marché des transferts. De quoi ravir Dmitri Rybolovlev, qui avait justement fait venir Paul Mitchell et Niko Kovac pour relancer le projet sportif et financier de son club. Une saison après, la mission est donc réussie !