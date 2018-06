Mercato : Un ahurissant échange entre Monaco et l'AC Milan ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dimanche soir, à l'occasion de la probante victoire de la Colombie face à la Pologne, Falcao a démontré qu'il avait retrouvé toutes ses qualités. Mais au lendemain de cette démonstration d'El Tigre et ses coéquipiers, si l'attaquant colombien de l'AS Monaco fait parler aussi de lui c'est dans la page mercato des quotidiens italiens. Car la Reppublica affirme en effet que le club de la Principauté aurait trouvé un accord avec les dirigeants de l'AC Milan afin d'échanger, sous forme de prêt, Falcao contre André Silva, le jeune attaquant international portugais arrivé l'été dernier à Milan en provenance du FC Porto moyennant 38ME et un contrat de cinq ans.

Cette opération peut sembler étrange dans la mesure où Falcao quittera un club où il jouera la Ligue des champions pour une formation où il n'est même pas encore certain de disputer l'Europa League, mais au début du mois l'attaquant colombien avait dit tout le bien qu'il pensait du championnat d'Italie. Et Falcao avait même confié être très flatté par l'intérêt déjà dévoilé de l'AC Milan. Tout semble donc plausible dans cet échange de très haut niveau entre Monaco et Milan.