Mercato : Offre à 80ME du Barça pour Ben Yedder ?

Dans : Monaco.

Battu ce samedi à Valence, et privé de Luis Suarez pour une longue durée, le FC Barcelone aurait proposé 80ME à Monaco pour s'offrir dès maintenant Wissam Ben Yedder.

Josep Maria Bartomeu l’a encore constaté ce samedi, Lionel Messi ne pourra pas sauver à lui tout seul le FC Barcelone. Et le président du Barça a accepté le principe de recruter un attaquant lors de ce mercato d’hiver, même si le club catalan devra signer pour cela un chèque colossal. Si récemment les noms d’Olivier Giroud, de Pierre-Emerick Aubameyang et de Rodrigo sont sortis, FootMercato avance une autre piste et elle pourrait constituer un tremblement de terre en Ligue 1. En effet, les dirigeants barcelonais auraient contacté ces dernières heures leurs homologues de l’AS Monaco afin de leur faire part d’une offre à hauteur de 80ME pour les convaincre de céder dès maintenant Wissam Ben Yedder. Une somme colossale puisque l’attaquant international a signé avec le club de la Principauté pour la moitié de ce montant lors du dernier mercato d’été.

Malgré ces 80ME mis sur la table, les dirigeants russes de Monaco ont refusé purement et simplement d’envisager un départ de Wissam Ben Yedder. Le site spécialisé précise que la formation désormais entraînée par Robert Moreno n'envisage pas de laisser partir son attaquant. Mais cela pourrait ne pas arrêter le Barça qui prépare peut-être une deuxième offre revue à la hausse histoire d’arracher Ben Yedder de l’AS Monaco dans les derniers moments de ce marché des transferts.