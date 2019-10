Mercato : Le prix de Slimani révélé, c'est un cadeau

Dans : Monaco, Mercato.

Encore une fois, l’AS Monaco a frappé fort sur le marché des transferts, notamment avec un recrutement offensif de premier choix.

Wissam Ben Yedder et Jean-Kevin Augustin font partie des joueurs sur lesquels le club de la Principauté a beaucoup investi. Mais la bonne pioche se nomme pour le moment Islam Slimani, prêté par Leicester et qui cartonne déjà avec quatre buts et cinq passes décisives en cinq rencontres. Un sacré retour pour le Fennec, qui se morfondait en Angleterre, et se retrouvait prêté chaque année. La preuve, les Foxes n’ont pas vraiment mis des barbelés sur leur buteur arrivé au lendemain du titre pour 35 ME en provenance du Sporting Portugal.

Car ce mardi, France Football révèle que, pour s’offrir les services de l’attaquant de 31 ans, l’AS Monaco n’aura qu’à débourser 10 ME, soit le montant de l’option d’achat de Slimani. Pour le moment, cela ressemble à une belle affaire pour Monaco, habitué à dépenser beaucoup plus gros pour arriver à ses fins en attaque. Un véritable « cadeau » selon l’hebdomadaire spécialisé, pour qui ce transfert serait rapidement rentabilisé, même s’il sera difficile de faire une belle revente avec un élément qui aura 32 ans en fin de saison.