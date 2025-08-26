Magassa file à West Ham, Monaco récupère 20 ME

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Si le club de la Principauté est ouvert à des arrivées, il doit aussi se concentrer sur des ventes.

L'AS Monaco est un des clubs français les plus ambitieux cette saison. Les Monégasques savent néanmoins que l'équilibre de leur groupe reste fragile. La récente défaite sur la pelouse du LOSC en Ligue 1 a mis en lumière quelques carences au sein de l'effectif monégasque. L'ASM doit désormais se concentrer sur la fin du mercato estival afin d'y voir plus clair sur la suite de son exercice. Si des arrivées majeures sont attendues, le club du Rocher est aussi en train de procéder à des ventes. Le jeune Soungoutou Magassa est concerné.

Monaco réalise une autre vente XXL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Soungoutou Magassa (@s.magassa27)

D'après les dernières informations de Foot Mercato, confirmées par Fabrizio Romano, le milieu de terrain ou défenseur de l'AS Monaco va en effet filer du côté de West Ham. Le club londonien vient de boucler un deal avec le club de la Principauté autour d'un chèque de 17 millions plus 3 de bonus. Le joueur français a de son côté donné son accord pour rejoindre la Premier League. La visite médicale de Magassa est même en train d'être programmée pour une signature rapide chez les Hammers. Cette vente de Monaco pourrait permettre aux pensionnaires du stade Louis II de réinvestir une partie du montant sur un autre joueur. A noter que l'ASM va également perdre dans les prochaines heures Wilfried Singo. L'international ivoirien va lui prendre la direction de Galatasaray. Une autre très belle vente, car elle devrait rapporter 30 millions d'euros de frais fixes et 5 millions de bonus, le tout assorti d'une clause de revente de 10%.