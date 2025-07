Le retour de Pogba reporté, Monaco connait la réalité

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’AS Monaco a joué vendredi son premier match amical face au Cercle Bruges. Une victoire 1-0 à laquelle Paul Pogba n’a pas participé. L’entraîneur monégasque Adi Hütter a justement évoqué le retour à la compétition de l’international français.

C’est peut-être la signature la plus marquante de ce mercato estival pour l’instant. Après plus d’un an et demi de suspension, Paul Pogba s’est engagé en faveur de l’AS Monaco. Un gros coup de projecteur est braqué sur le club de la Principauté avec le retour à la compétition de l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United. Sans aucune surprise, Paul Pogba n’a cependant pas participé au premier match amical des Monégasques, vendredi contre le Cercle Bruges à La Turbie. « Cela ne faisait pas sens de le faire jouer » a déclaré son entraîneur Adi Hütter.

Fin de ce premier match de préparation 🏁



Les Monégasques s'imposent 1-0 face au Cercle Bruges ✅



1️⃣-0⃣ #ASMCER pic.twitter.com/F1FiBihcZ0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 11, 2025

Mais alors que chez les supporters de l’ASM, on espère que Paul Pogba jouera quelques minutes face au Havre le week-end du 16-17 août prochain lors de la première journée de Ligue 1, cela a en réalité peu de chances d’arriver selon le coach autrichien. « Il travaille dur et beaucoup, souvent en salle. Il veut amener son corps au meilleur de sa forme. Je ne peux pas dire quand il sera de retour sur le terrain. On a besoin de temps. On doit aussi protéger Paul » a poursuivi l’entraîneur de Monaco, avant de conclure.

Adi Hütter laisse du temps à Pogba

« Il doit travailler dur. Il le fera. Il est vraiment dans un très bon état d’esprit, mais il y a peu de chance qu’il puisse participer au premier match contre Le Havre » a-t-il développé. Une manière pour Adi Hütter de protéger Paul Pogba et de ne pas faire naître d’attentes ni d’espoirs autour de la participation du champion du monde 2018 à la première journée de Ligue 1. Pour l’ASM, l’objectif est de faire revenir Paul Pogba à son meilleur niveau sans prendre le moindre risque sur le plan physique. Il faudra donc peut-être attendre la deuxième journée contre Lille, la troisième journée contre Strasbourg ou encore plus tard avant de voir Paul Pogba fouler une pelouse de Ligue 1 avec le maillot monégasque sur les épaules.