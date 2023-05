Le Prince Albert a joué un sale tour à l'AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a définitivement dit adieu au podium en étant tenu en échec (0-0) par le LOSC dimanche au stade Louis II. Un match qui s'est joué sur un terrain indigne de la Ligue 1.

Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la pauvre pelouse du stade Louis II, mais les joueurs monégasques et lillois n’ont pas été aidés par l’état du gazon. Si l’entraîneur du LOSC s’est très vivement étonné de ce terrain archi-sec, ayant du mal à comprendre pourquoi le club de la Principauté n’avait pas arrosé la pelouse, son homologue de l’AS Monaco avait, lui, l’explication, et Philippe Clément avait tout de même du mal à le digérer. En effet, la presse locale a expliqué que vendredi, une « ordonnance souveraine » avait été prise afin de fixer les règles d’utilisation de l’eau, la Principauté étant touchée par un manque d’eau de plus en plus alarmant. Résultat, il a été décidé d’interdire l’arrosage des pelouses, entre autres, entre 8h et 20 heures. Le match ayant été fixé à 17h05 par la LFP dans le but d'être diffusé sur Canal+, l’AS Monaco n’a pas eu le droit d’intervenir dans les heures qui précédaient la rencontre.

Pas d'eau pour les pelouses à Monaco en journée

Monaco-Lille, un nul au bout de l'ennui https://t.co/kejENeSIMO — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2023

Pour l’entraîneur de l’AS Monaco, la loi est dure, mais c’est la loi, et il n’a pas eu le choix que d’accepter de jouer sur cette pelouse très sèche. « J'étais aussi surpris que la pelouse ne soit pas arrosée avant le match. Cela a été décidé par le gou­vernement et je n'étais pas content, car je voulais pouvoir jouer plus vite. Mais, dans toute la région, il y a un grand problème avec l'eau pour le moment. Cela a été décidé par un arrêté ministériel. On a essayé de créer, mais la pelouse n'était pas à notre avantage non plus », a expliqué Philippe Clément, qui n’a cependant pas mis la prestation mitigée de son équipe sur ce seul problème. Mais du côté de Paulo Fonseca, on était conscient que cette situation n’avait pas aidé : « C'est plus facile pour l'équipe qui défend. Il n'y avait pas d'eau, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai été dans d'autres pays, quand une équipe veut avoir de l'eau, c'est obligatoire. » Le technicien lillois va probablement devoir s'habituer à cela, l'eau devenant une ressource à préserver.