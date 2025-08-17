Le Bayer trouve le successeur d'Adli en Ligue 1

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco sera encore actif en cette fin de marché des transferts estival. Eliesse Ben Seghir suscite la convoitise de nombreux clubs européens, dont le Bayer Leverkusen.

L'AS Monaco a de grandes ambitions cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Le club de la Principauté a réalisé pour le moment un mercato séduisant. Mais les Monégasques peuvent s'attendre à des départs importants en ce mois d'août. Si Maghnes Akliouche a rassuré quant à son avenir dans le sud après le succès face au Havre ce samedi en Ligue 1, Eliesse Ben Seghir pourrait lui quitter le navire. Le joyau monégasque ne manque pas de prétendants, notamment en Bundesliga.

Monaco dur en affaires, fait patienter Leverkusen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eliesse Ben Seghir (@e.benseghir)

Selon les dernières informations de L'Equipe, le Bayer Leverkusen est passé à l'action pour recruter le Marocain. Le club allemand a en effet envoyé une première offre pour récupérer l'ailier de 20 ans. Cependant, Monaco devrait bel et bien refuser cette offre du Bayer Leverkusen, attendant la somme de 35 millions d'euros pour se séparer de Ben Seghir. La formation de Bundesliga ne s'avouera pas vaincue, alors que le natif de Gassin est vu comme le parfait remplaçant d'Amine Adli, en partance pour Bournemouth. Un Marocain pourrait donc en remplacer un autre à Leverkusen. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Ben Seghir pourrait sans doute gratter plus de temps de jeu qu'à Monaco. Le championnat allemand est réputé comme joueur et le Lion de l'Atlas a besoin d'enchainer afin d'espérer avoir un joli statut avec sa sélection en vue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais son départ de Monaco n'est pas encore fait pour le moment malgré une belle approche du club de Bundesliga.