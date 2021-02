LdC : Monaco trolle le Barça sur le PSG

Dans : Monaco, PSG.

L'AS Monaco s'est imposée à l'aller et au retour contre le PSG. Alors ça valait bien un petit message chambreur envoyé au FC Barcelone.

Quatre jours après son exploit au Camp Nou, le Paris Saint-Germain est tombé au Parc des Princes face à une équipe de Monaco qui méritait amplement sa victoire. Et pour la deuxième fois de la saison, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont tombés face à au club de la Principauté, avec les effets que l’on sait au classement de Ligue 1. Fort de cet exploit, l’AS Monaco a profité de son compte Twitter espagnol pour envoyer un message au FC Barcelone, battu 1-4 à domicile en Ligue des champions par le PSG. « Nous avons battu le PSG à l’aller et au retour. Barcelone, si vous avez besoin d'un conseil, envoyez un DM », a lancé le community manager de Monaco.