L1 : Pierre Ménès allume la machine à faire du fric qu'est Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Avec quatre points pris en trois matches, et un visage pas très rassurent, l'AS Monaco ne réalise pas le début de saison attendu. Et si Leonardo Jardim reste confiant, Pierre Ménès estime, lui, que la manière dont les dirigeants monégasques gèrent le mercato estival montre probablement ses limites. Car pour le consultant de Canal+, faire du blé c'est bien, mais il faut savoir aussi parfois ne pas trop tirer sur la corde.

« Le plus inquiétant pour Monaco, c’est que les cadres qui sont encore là, les quatre rescapés du titre de champion, ne sont pas dans le coup. Sidibé revient tout juste, Subasic est blessé, et Glik comme Jemerson sont à la ramasse. Quelque chose me dit que la saison de Monaco va être moins bonne cette année et il y aurait une certaine logique à cela. Quand on ne pense qu’à vendre et faire du fric, qu’on remplace des tauliers partis à Liverpool (Fabinho), à l’Atlético (Lemar) et à Wolverhampton (Moutinho) par des jeunes qui n’ont encore rien prouvé, la politique de la plus-value finit par se heurter à la réalité sportive », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui jette ainsi une pierre dans le jardin de Monaco. Difficile de lui donner tort.