L1 : Monaco remercie Djibril Sidibé pour ses 5 saisons

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a tenu à remercier Djibril Sidibé dont le contrat n'a pas été renouvelé et qui va donc quitter le club de la Principauté après cinq saisons et des titres gagnés sous le maillot monégasque.

« L’AS Monaco tient à saluer Djibril Sidibé pour ses cinq saisons sous le maillot monégasque. Cinq saisons intenses durant lesquelles le défenseur a contribué aux résultats de l’équipe – Champion 2017, podiums en 2018, 2021 et 2022- et à la conquête du titre de Champion du monde avec les Bleus sous les couleurs monégasques. 2016-2022 : en six années sous le maillot de l’AS Monaco, seulement entrecoupées d’un prêt à Everton (2019-2020), l’international français a activement participé aux réussites de l’équipe, disputant près de 180 matchs avec les Rouge et Blanc (...) En cinq saisons, Djibril Sidibé comptabilise 174 matchs sous le maillot de l’AS Monaco, 6 buts et 23 passes décisives en cinq saisons. Champion en 2017, il participe également aux trois saisons achevées sur le podium (2018, 2021, 2022) et aux aventures en Coupe (finale Coupe de la Ligue 2017, 2018, finale Coupe de France 2021). L’AS Monaco le remercie pour ces cinq saisons et lui souhaite le meilleur pour l’avenir ! », indique le club monégasque.