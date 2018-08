L1 : L'OL et l'OM, deux raisons d'avoir peur avoue Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1, OL, OM.

Ce samedi, l'AS Monaco affrontera le Paris Saint-Germain en Chine pour le compte du Trophée des champions. Mais Leonardo Jardim ne le cache pas, à cet instant de la préparation estivale, et du mercato, il est plutôt assez inquiet concernant l'objectif permanent du club de la Principauté, à savoir finir sur le podium de la Ligue 1. Pour l'entraîneur portugais de l'AS Monaco, outre le PSG, toujours intouchable, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ont sérieusement monté en gamme et seront de très gros adversaires.

« Le projet reste le podium (...) Nos adversaires sont plus costauds que les dernières années. On a connu un Lyon moyen, deux ou trois saisons où Marseille n'était pas aussi fort. Là, ces deux équipes sont au niveau avec un effectif de grande qualité. Ce sont des obstacles supplémentaires pour arriver sur le podium. Voilà pourquoi ça pourrait être la saison la plus difficile », prévient, dans Nice-Matin, un Leonardo Jardim qui a encore vu des cadres partir lors de ce mercato. Et même si le coach monégasque est habitué à ces ventes estivales, il sait bien qu'une saison ou une autre cela finira par se payer au prix fort.