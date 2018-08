L1 : Jardim se sent très bien à Monaco et il valide le mercato

Dans : Monaco, Ligue 1.

Jeudi, un média français avait évoqué une possible embrouille entre Leonardo Jardim et le directeur sportif de l'AS Monaco, et cela en raison de la gestion du mercato par le club de la Principauté, lequel n'aurait pas tenu compte des souhaits de son coach. Mais, en conférence de presse à la veille du Trophée des champions contre le PSG, l'entraîneur portugais de Monaco a répété qu'il savait d'avance comme ce marché des transferts allait se dérouler, et qu'il n'avait donc pas à être aigri par les choix de ses dirigeants.

« Le projet de l’AS Monaco c’est de faire venir des jeunes pour les faire grandir. Pour beaucoup, il leur faudra deux-trois ans pour arriver au haut niveau. C’est le chemin déjà pris par Bernardo Silva, Anthony Martial, Kylian Mbappé (...) C’est difficile de parler des choses qui se sont passées la saison dernière parce que beaucoup de joueurs ne sont plus là. Ce n’est donc pas très important parce que chaque saison a son histoire et nous préparons l’histoire de celle-ci. Je dis tout le temps aux joueurs en début de saison que nous allons écrire une nouvelle page de l’histoire du club », a lancé Leonardo Jardim, visiblement pas perturbé par ce mercato estival.