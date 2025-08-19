L'AS Monaco met KO l'Arabie saoudite

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Capitaine de l'AS Monaco la saison dernière, Denis Zakaria faisait depuis peu l'objet de rumeurs incessantes l'envoyant en Arabie saoudite. Pour laver tous les doutes sur son départ, le club de la Principauté a mis les choses au clair.

Les supporters de l'AS Monaco commençaient sérieusement à s'inquiéter du sort de leur capitaine Denis Zakaria. Depuis peu, des rumeurs lancées par RMC Sport et L'Equipe révélaient que le club de la Principauté avait trouvé un accord avec Al-Ahli pour le transfert de l'international suisse. Une information qui a provoqué un énorme tollé au sein de la communauté de supporters monégasques, lesquels ne voulaient certainement pas voir leur homme fort quitter le navire. Surtout pas pour signer chez un club venu d'Arabie saoudite. Au lendemain de la publication de ces informations, l'AS Monaco a tenu à clarifier les choses concernant son capitaine.

Monaco clarifie la situation pour Denis Zakaria

✅🇲🇨 L’AS Monaco confirme la décision du capitaine suisse: Denis Zakaria a refusé un contrat mirifique à Al Ahli Saudi pour rester sur le Rocher. Il sera Monégasque cette saison. #mercato #ASM pic.twitter.com/b91TmRue9i — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2025

« Suite aux nombreux rapports parus dans les medias ces derniers jours, le club souhaite clarifier la situation et fait savoir qu’il n’y aura pas de départ, d’ici la fin du mercato, de son capitaine Denis Zakaria, qui a pu faire récemment l’objet d’un intérêt d’un club saoudien », a indiqué l'AS Monaco dans un communiqué rendu public par plusieurs médias français. Une mise au point on ne peut plus claire qui rassure sans aucun doute les supporters monégasques.

De son côté, Sacha Tavolieri, journaliste insider spécialisé dans le traitement du mercato, a affirmé que l'AS Monaco s'était en quelque sorte plié à la décision de Denis Zakaria. Le capitaine suisse a de lui-même refusé de signer à Al-Ahli malgré un contrat en or qui l'attendait en Saudi Pro League. Une preuve d'amour qui n'a pas manqué de ravir les fans du club du Rocher qui s'estiment chanceux d'avoir dans leur équipe un joueur aussi important que lui, sur et hors du terrain.