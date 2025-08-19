« ‍Je n’entends pas que des choses super sur Pogba ‍», Pierre Ménès est inquiet

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Renfort star de l'AS Monaco, Paul Pogba n'a pas encore repris l'entraînement collectif même si l'optimisme est de rigueur en Principauté. Pierre Ménès a de gros doutes.

« Paul est de plus en plus près de l'équipe. Je le vois en crampons désormais. Mais nous devons faire attention, le protéger. Mais peut-être que dans deux semaines, il pourra prendre part à l'entraînement, en faire une partie. Nous avons hâte de le voir sur le terrain. » La semaine passée, avant le match entre Monaco et Le Havre, Adi Hütter affichait sa confiance concernant le grand retour de Paul Pogba, qui n'a plus joué en compétition depuis deux ans. L'entraîneur de l'ASM est donc très optimiste, mais c'est nettement moins le cas de Pierre Ménès. L'ancien membre du Canal Football Club explique avoir des informations qui ne confirment pas un retour au top de sa forme pour Paul Pogba dans les deux prochaines semaines. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès ne masque pas ses doutes sur le milieu de terrain français, qui rêve de revenir chez les Bleus pour le Mondial 2026.

Pogba pas à bloc du côté de Monaco ?

Face à Pierrot (3/5) : "Je n’entends pas que de bonnes choses sur Pogba, notamment sur son … https://t.co/WZVj1dbJs0 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 18, 2025

Paul Pogba ne l'a pas caché, il a bien l'intention de se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps après l'énorme passage à vide provoqué par sa grave blessure, puis sa suspension pour dopage. Mais Pierre Ménès n'y croit pas. « Concernant Pogba, je n’entends pas que des choses super sur lui, notamment en matière de sérieux hors du terrain. A priori, et ce n’est pas un scoop, la vie est très douce à Monaco. Vous le savez, depuis sa signature à l’ASM, je suis plus que dubitatif, je peux même dire que je suis très franchement pessimiste. J’espère me tromper parce que c’est un joueur magnifique, mais je crains bien que non », a expliqué dans une vidéo l'ancien consultant vedette de Canal+. A Paul Pogba de donner tort à Pierre Ménès en faisant rapidement un retour fracassant en Ligue 1 et en Ligue des champions, c'est tout ce que doit souhaiter l'AS Monaco.