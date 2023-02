EL : Monaco sorti par la petite porte par le Bayer Leverkusen

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

16e de finale retour d’Europa League :

Stade Louis II.

AS Monaco - Bayer 04 Leverkusen : 2-3 après prolongation (3-2 à l'aller), 3-5 aux tirs au but.

Buts : Ben Yedder (19e sur penalty) et Embolo (84e) pour Monaco ; Wirtz (13e), Palacios (21e) et Adli (58e) pour le Bayer Leverkusen.

Tirs au but : Disasi (1), Embolo (3) et Volland (4) pour Monaco ; Azmoun (1), Amiri (2), Tapsoba (3), Schick (4) et Diaby (5) pour le Bayer Leverkusen.

Au terme d’un match renversant, l’AS Monaco a bien fini par tomber dans le piège du Bayer Leverkusen aux tirs au but (2-3 après prolongation, 3-5 aux tirs au but).



Auteur d’une très bonne saison en Ligue 1, le club de la Principauté avait à coeur de briller sur la scène européenne. Sauf qu’une semaine après sa belle victoire à l’aller en Allemagne (3-2), Monaco perdait son avance d’un but dès le début du match sur l’ouverture du score de Wirtz après une petite boulette de Nubel (0-1 à la 13e). Dans la foulée, Ben Yedder égalisait sur penalty (1-1 à la 19e), mais le Bayer repassait vite devant grâce à Palacios (1-2 à la 21e) pour revenir une nouvelle fois au score sur l’ensemble des deux matchs.

En deuxième période, le jeune attaquant français Adli permettait à son équipe de passer devant grâce à une tête décroisée (1-3 à la 58e). Au bord du gouffre et proche de l'élimination, l’ASM trouvait toutefois les ressources pour recoller avec un but de la tête d’Embolo (2-3 à la 84e). Une réalisation qui offrait une prolongation à Monaco. Durant celle-ci, Monaco dominait mais Volland butait sur Hradecky (118e) et tous les acteurs de cette rencontre filaient donc aux tirs au but (5-5 au cumulé). Lors de cette séance, Matazo trouvait la barre transversale avant que le Français Diaby permette au Bayer de se qualifier pour les huitièmes de finale au bout du suspense (2-3 après prolongation, 3-5 tab).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 😐🔚



L'AS Monaco s'incline aux tirs au but face au @bayer04fussball et quitte l'@EuropaLeague.



Focus sur la @Ligue1UberEats et le Derby ce dimanche 👊



2⃣-3⃣ #ASMB04 pic.twitter.com/CdGmptb73j — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 23, 2023

À cause de cette défaite contre un repêché de Ligue des Champions, l'ASM est éliminée de la Coupe d'Europe par la petite porte... Également sorti de la Coupe de France, le groupe de Philippe Clément a maintenant qu'un seul objectif cette saison : terminer sur le podium du championnat pour disputer la C1.