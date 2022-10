EL : Monaco prend complètement l’eau à Trabzonspor

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

4e journée de l’Europa League :

Stade Senol Gunes.

Trabzonspor - Monaco : 4-0.

Buts : Sarr contre son camp (44e), Vitor Hugo (48e), Bardhi (57e) et Trezeguet (69e) pour Trabzonspor.

En bonne position après sa victoire de la semaine passée à Louis II, l’AS Monaco s’est compliquée la tâche en perdant lourdement sur la pelouse de Trabzonspor (0-4).

Plutôt bien entré dans son match avec des occasions de Fofana (20e) et Embolo (23e), le club du Rocher sombrait pourtant juste avant la mi-temps, à cause d’un but gag. En effet, Trabzonspor ouvrait la marque sur une énorme erreur défensive de Monaco, Nubel dégageant sur Sarr qui contrait involontairement le ballon dans sa propre cage (1-0 à la 44e).

WTF ?! 😳



Incroyable incompréhension entre Nubel et Sarr et CSC 100% monégasque ! #TSASM pic.twitter.com/sPAMC2Uwjd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 13, 2022

Un coup du sort amplifié dès le retour des vestiaires, sachant que Vitor Hugo doublait la mise pour Trabzonspor d’une tête sur corner (2-0 à la 48e). Par la suite, Bardhi sur coup-franc (3-0 à la 57e) et Trezeguet (4-0 à la 69e) alourdissaient encore un peu plus l’écart.

🔚 Fin du match.



Prochaine rencontre ce dimanche en @Ligue1UberEats, face à Clermont.



4⃣-0⃣ #TSASM pic.twitter.com/1GArh7KPQl — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 13, 2022

À cause de cette défaite, Monaco tombe à la troisième place du Groupe H, à trois points de Ferencváros, victorieux de l’Etoile Rouge Belgrade dans le même temps (2-1). Le groupe de Philippe Clément devra donc faire de bons résultats lors des deux dernières journées, chez le leader et contre Belgrade, pour tenter d’arracher la qualification pour la phase finale de cette C3.