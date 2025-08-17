Brutalement écarté, il doit quitter Monaco

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Breel Embolo est invité à quitter l'AS Monaco cet été. L'attaquant monégasque n'a pas été convoqué pour le match contre Le Havre, qui s'est disputé ce samedi à 19 heures. Une manière pour le coach Adi Hütter de lui montrer la sortie.

La saison reprend et les messages deviennent de plus en plus clairs. Comme le Paris Saint-Germain, qui a profité de la Supercoupe d'Europe pour pousser Gianluigi Donnarumma à partir, l'AS Monaco a utilisé la 1ère journée de Ligue 1 pour s'adresser à Breel Embolo. Le club de la Principauté recevait Le Havre ce samedi en début de soirée. Une rencontre que l'attaquant monégasque n'a pas disputée.

Pas de banc des remplaçants pour l'international suisse qui ne figurait pas sur la feuille de match, ni même dans le groupe convoqué par Adi Hütter. A priori, ce choix n'a rien à voir avec une éventuelle blessure. C'était tout simplement une manière pour l'entraîneur autrichien de montrer la sortie à son avant-centre. Il faut dire que Breel Embolo ne prolonge pas alors que son contrat expire l'été prochain. Si l'AS Monaco veut récupérer une indemnité correcte et éviter son départ libre en 2026, mieux vaut s'en séparer maintenant. D'autant que l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach possède une belle cote sur le marché.

Des cadors italiens sur le coup

Selon les informations de Foot Mercato, l'indésirable monégasque des courtisans au Qatar. Des clubs qatari se seraient déjà manifestés pour recruter l'attaquant de 28 ans. Mais s'il privilégie l'aspect sportif, Breel Embolo a peut-être intérêt à attendre des offres plus intéressantes. L'Equipe parle d'un intérêt de la Roma et du Milan AC qui n'ont pas encore entamé des discussions concrètes. Ces deux cadors de Serie A représentent de beaux points de chute pour l'avant-centre souvent maladroit et en manque d'efficacité sur le Rocher.