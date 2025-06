Brice Samba déjà sur le départ à Rennes ‍!

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Recruté à Lens en janvier dernier, Brice Samba est loin d'avoir répondu aux attentes à Rennes. Il a pourtant coûté très cher aux Bretons en indemnités de transfert et en salaire. De quoi affecter la cote du gardien mais pas à Monaco.

Le mercato est le lieu de toutes les transactions et il peut contenter deux clubs assez rapidement. Brice Samba pourrait rendre heureux le Stade Rennais et l'AS Monaco cet été. Les Bretons sont en cure d'austérité après une saison très médiocre en Ligue 1. Le gardien international français est un poste de dépenses à lui tout seul. L'hiver dernier, Rennes a offert 14 millions d'euros à Lens pour son transfert. Samba a récupéré un salaire mensuel de 400 000 euros en Bretagne. Une somme énorme surtout en comparaison de ses performances sur la phase retour. Son rendement a été insuffisant lors de nombreux matchs.

Monaco pense à Samba cet été

Se débarrasser de Brice Samba n'est pas exclu pour Loïc Désiré, le nouveau directeur sportif de Rennes. Cela tombe bien, Monaco a besoin d'un nouveau gardien. L'ASM a perdu trop de points cette saison à cause de ses deux portiers, le Polonais Majecki et le Suisse Kohn. A côté d'eux, Brice Samba ferait presque figure de rempart infranchissable. Le désormais numéro 3 de l'Equipe de France va t-il être approché par l'AS Monaco ? La réponse est oui selon Mohamed Toubache-Ter.

Samba est ds leur short-list… #ASMonaco #SRFC https://t.co/xGkKLG4f0F — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 24, 2025

Sur X, l'insider a révélé que le gardien rennais faisait partie de la « short-list » du club princier au poste de gardien. Samba est en concurrence avec d'autres cibles en Europe. Avec son statut fiscal spécial, Monaco a les moyens de payer le salaire du gardien français. En outre, l'ancien marseillais possède un CV intéressant pour la cellule de recrutement monégasque. Il avait été brillant à Nottingham Forest et surtout à Lens par le passé. S'il retrouve la confiance, il peut être une aide précieuse pour Adi Hutter. Monaco est une très belle vitrine pour séduire Didier Deschamps et le convaincre de faire remonter Samba dans la hiérarchie des gardiens pour le Mondial 2026.