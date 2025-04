Biereth déjà partant, Monaco attend une offre folle

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet hiver en provenance de Sturm Graz, Mika Biereth empile les buts avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté souhaite le conserver pour la saison prochaine. Mais en cas d’offre généreuse, les Monégasques n’écartent pas l’idée d’un transfert de l’international danois.

En toute modestie et avec humour, Mika Biereth se décrit comme un mix entre Erling Haaland et Harry Kane en pire. L’attaquant de l’AS Monaco n’a évidemment pas leur statut. Il n’empêche que son nom pourrait bien animer le mercato estival. Arrivé cet hiver, l’ancien joueur de Sturm Graz a réussi des débuts impressionnants sur le Rocher. Ses trois triplés ont gonflé d’excellentes statistiques sous ses nouvelles couleurs (12 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1). De telles performances ont forcément attiré l’attention à l’étranger, et notamment en Angleterre où Mika Biereth n’avait pas percé à ses débuts.

Monaco a prévenu Everton

En effet, l’avant-centre formé à Arsenal aux côtés de Folarin Balogun a tapé dans l’œil d’Everton. Les Toffees envisagent d’investir sur le Monégasque cet été. Mais du côté de l’AS Monaco, un départ de la bonne pioche de l’hiver n’est pas d’actualité, sauf si la direction recevait une « grosse, grosse offre », a appris Football Insider. Le pensionnaire du Stade Louis-II n’a pas communiqué le montant attendu. Mais on devine qu’il faudra dépenser beaucoup plus que les 13 millions d’euros déboursés pour l’attirer en janvier dernier.

Akliouche au PSG, Monaco négocie déjà https://t.co/ED4feQcQiq — Foot01.com (@Foot01_com) April 23, 2025

A priori, Mika Biereth a peu de chances de partir quelques mois seulement après son arrivée. D’autant que ses dirigeants ont prévu d’autres ventes importantes. Des joueurs comme Vanderson et Caio Henrique seront gentiment raccompagnés vers la sortie, tandis que les dirigeants ne ferment pas la porte à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif, notamment courtisé par le Paris Saint-Germain, serait disponible pour un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros.