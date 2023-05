Ben Yedder au placard, Monaco ne rigole pas

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Wissam Ben Yedder n'est ni blessé ni suspendu, mais l'attaquant vedette de l'AS Monaco n'est pas dans le groupe pour le match contre Angers. Une absence qui s'explique par une sanction du club de la Principauté.

L’ambiance s’est singulièrement tendue du côté du Rocher depuis la défaite à Montpellier, car du côté des dirigeants de l’AS Monaco on estime que les joueurs sont fautifs dans cette mauvaise période. Alors, quand Philippe Clément a constaté l’absence de Wissam Ben Yedder à la réunion tactique organisée samedi, à la veille du match contre Angers, l’entraîneur n’a pas tergiversé longtemps. Même si l’international tricolore est le capitaine de Monaco, les dirigeants de l’ASM ont aussitôt pris la décision de ne pas retenir Ben Yedder dans le groupe qui affrontera la lanterne rouge au stade Raymond-Kopa. Une décision dont l’attaquant a rapidement pris connaissance, puisque contre toute attente, il s’est présenté à l’entraînement consécutif à cette réunion.

Monaco envoie un message à ses joueurs

Du côté de l'AS Monaco, même s'il est désormais illusoire de pouvoir croire au podium, les défaites de Lille et de Rennes, samedi, ont changé la donne. En cas de victoire face à une équipe d'Angers qui va un tout petit mieux, le club de la Principauté prendrait 5 points d'avance sur le LOSC et assurerait presque son ticket pour l'Europa League. Mais malgré l'enjeu, la sanction contre Wissam Ben Yedder démontre à la totalité du vestiaire que la république des joueurs ne sera jamais d'actualité au pays du Prince Albert. Reste que cette décision sera encore plus facilement digérée si Monaco s'imposer face au SCO, sinon il ne fait aucun doute que Philippe Clément aura les oreilles qui vont siffler.