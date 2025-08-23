Ben Seghir à Leverkusen, Monaco va toucher le jackpot

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

Désireux de changer d’air durant ce mercato estival, Eliesse Ben Seghir s’apprête à quitter l’AS Monaco pour rejoindre le Bayer Leverkusen, qui avait fait de l’international marocain sa priorité pour remplacer Amine Adli.

Cet été, les deux grands talents du club de la Principauté, à savoir Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, étaient clairement sur le départ. Mais alors que le premier est bien parti pour rester, sauf si le PSG revient à la charge en toute fin de mercato, le second prépare déjà ses valises. En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, l’international marocain va bien poursuivre sa carrière au Bayer Leverkusen. « Eliesse Ben Seghir et Bayer 04 Leverkusen ont maintenant atteint un accord verbal complet pour un transfert immédiat. Les conditions personnelles sont convenues. Des négociations avancées sont également en cours avec Monaco. L'ailier de 20 ans est désormais la cible absolue prioritaire. L'accord est absolument en cours », détaille le journaliste de Sky Sport Allemagne.

Ben Seghir à Leverkusen pour plus de 30 ME

🚨⚫️🔴 EXCL | Eliesse Ben Seghir and Bayer 04 Leverkusen have now reached a full verbal agreement over an immediate move. Personal terms are agreed.



There are also advanced negotiations with Monaco.



The 20 y/o winger is now the absolute top target. Deal absolutely on.… pic.twitter.com/i4OQHpjAMx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2025

Une nouvelle qui ne va pas étonner les suiveurs de l’ASM, sachant que Ben Seghir avait des envies d’ailleurs depuis le début du mercato et que les négociations autour d’une éventuelle prolongation de contrat étaient à l’arrêt depuis un moment. C’est donc du côté de la Bundesliga que le joueur de 20 ans va continuer sa carrière. À Leverkusen, Ben Seghir aura la lourde tâche de succéder à Amine Adli et Florian Wirtz. Cible prioritaire d’Erik ten Hag pour renforcer un secteur offensif dans le besoin, Ben Seghir est déjà d’accord pour rejoindre le club allemand. Concernant les discussions entre les deux clubs, elles avancent dans le bon sens et pourraient aboutir à un terrain d’entente autour d’un transfert de plus de 30 millions d’euros. Une jolie somme que Monaco prévoit de réinvestir en partie pour recruter un remplaçant digne de ce nom, qui serait même déjà en salle d’attente pour débarquer rapidement avant la fermeture du marché des transferts.