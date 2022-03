Au fond du trou, l'AS Monaco donne rendez-vous au PSG

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

En deux semaines, la saison de l'AS Monaco a basculé dans le mauvais sens. Eliminés en coupe de France, distancés en championnat, les Monégasques ont quitté la Ligue Europa sans gloire jeudi soir. Le rebond est attendu même si c'est le PSG qui vient sur le Rocher dimanche.

Le club princier ne vit pas vraiment un conte de fées en ce moment. Malgré son effectif pléthorique et ses ambitions élevées, l'AS Monaco est à la peine en ce moment. Sous la houlette de son nouvel entraîneur, le Belge Philippe Clément, les Monégasques n'arrivent pas à s'extirper du ventre mou de Ligue 1. Leur remontée vers le podium est bien compromise par leurs derniers résultats. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches en Ligue 1 depuis un mois. Pire, ils ont été éliminés en coupe de France à Nantes et en Ligue Europa face à Braga jeudi soir.

L'AS Monaco doit reprendre son envol face au PSG dimanche

Le bilan est médiocre et l'ambiance n'en est que plus morose en Principauté. L'ASM n'a plus que le championnat pour sauver sa saison et doit donc prendre le plus de points possibles pour aller chercher une place européenne en fin de saison que ne lui garantit pas sa huitième place actuellement. Cela commence dès ce week-end avec la 29e journée et la réception périlleuse du leader de Ligue 1, le PSG. Un adversaire comme un autre pour Philippe Clément qui espère que ses protégés ne perdront plus de plumes en route.

« On a manqué de créativité et de foi en nous. Cela doit revenir. On doit forcer les choses. Ce sont des choses importantes pour dimanche et la fin de saison. Tout est encore possible. Mais il faut réagir. Pas uniquement contre le PSG, mais lors des dix finales. Ces joueurs ont prouvé les mois passés qu’ils peuvent faire beaucoup de bonnes choses. Mais ils vivent avec la déception dans les têtes. Il faut réagir, être agressif, solidaire », a indiqué le technicien belge en conférence de presse à deux jours du choc. Un rebond nécessaire pour un club qui a besoin de jouer la coupe d'Europe la saison prochaine. Une urgence aussi pour Philippe Clément déjà sur un siège éjectable, seulement trois mois après avoir remplacé Niko Kovac, limogé par l'ASM.