Au bout du rouleau, un joueur de Monaco craque

Dans : Monaco.

Par Adrien Barbet

Longtemps dans la course à la troisième place, l'AS Monaco vient de chuter une nouvelle fois en championnat et se retrouve désormais sixième. Une situation inquiétante pour les joueurs du Rocher.

D'habitude, l'AS Monaco termine ses saisons d'une belle manière en accrochant une place européenne. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Les Monégasques ont été bons durant l'intégralité de l'exercice 2023/2023, excepté sur les derniers matchs de la saison. Avec 4 défaites lors des six derniers matchs, Monaco est passé de la quatrième à la sixième place. Les hommes de Philipe Clément n'ont plus leur destin en main, alors qu'il ne reste qu'une seule journée de championnat. L'AS Monaco a clairement lâché dans cette fin de saison en Ligue 1, notamment depuis cette élimination contre le Bayer Leverkusen en Europa League. Krépin Diatta n'en revient toujours pas de cette fin de saison cauchemardesque et fulmine envers le niveau de son équipe.

Krépin Diatta a honte de ce cuisant échec

« Cela fait six matchs importants que l’on n’arrive pas à faire la différence, en sachant l’importance de ces matchs-là. Si on en perd quatre, comme c’est notre cas, on ne peut pas prétendre à terminer la saison dans le top 4. Ce n’est pas possible. Après tout ce que l’on a fait pendant cinq mois, ce n’est pas normal de se laisser balader sur les six derniers matchs » a déclaré l'ancien ailier de Bruges en conférence de presse, après la défaite contre Rennes (2-0) avant de remettre en question l'implication et le niveau de certains coéquipiers, sans les citer. « Sur nos six derniers matchs, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens. On a tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. On avait notre destin entre nos mains et on a tout lâché. Tout gâché. Ne pas être européen serait plus qu’un échec. Je n’ai pas les mots pour l’exprimer. Quoi que l’on dise, on a vraiment baissé les bras. Et c’est ça qui est dommage » a exprimé avec beaucoup de regrets le joueur de 24 ans qui a du mal à accepter cette désillusion pour l'ASM. Monaco affrontera Toulouse lors de la dernière journée et devra espérer un faux pas de Lille ou Rennes pour terminer européen.