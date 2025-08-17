ASM ‍: Zakaria va partir, Monaco cède aux sirènes saoudiennes

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

Taulier de l’AS Monaco depuis son arrivée en 2023, Denis Zakaria pourrait faire ses valises dans les jours à venir puisque le club saoudien d’Al Ahli fait actuellement tout pour le recruter.

Il y a deux ans, Monaco avait déboursé 20 millions d’euros pour recruter Denis Zakaria en provenance de la Juventus. Un recrutement bénéfique pour le club du Rocher, qui a bien profité de l’expérience et du talent du Suisse pour retrouver la Ligue des Champions. Mais alors qu’il est capitaine de l’ASM, Zakaria semble pourtant sur le départ en cette fin de mercato estival… En effet, d’après les informations de RMC Sport, « Al Ahli a pris contact avec l'ASM pour le transfert du milieu de terrain, et les discussions sont avancées ». Titulaire samedi lors de la victoire de Monaco pour sa rentrée contre Le Havre au Stade Louis-II (3-1), Zakaria a peut-être même disputé son dernier match sous le maillot monégasque. Tout simplement parce que le joueur de 28 ans ne sera probablement plus un joueur de l’ASM le week-end prochain, lors du match de Monaco à Lille.

Zakaria, un départ inattendu à Monaco

Il faut dire qu’Al Ahli prévoit de mettre tout le monde d’accord en proposant un gros chèque pour le transfert, mais aussi un gros salaire pour l’ancien de Chelsea. À deux ans de la fin de son contrat, Zakaria pourrait rapporter 45 millions d’euros à son club de la Principauté, qui ne s’attendait pas à cette vente. Mais sachant que des joueurs comme Maghnes Akliouche ou Eliesse Ben Seghir ne sont pas partis alors que leurs transferts étaient prévus pour cet été, la vente de Zakaria en Arabie Saoudite va faire du bien aux finances du club monégasque. Par contre, d’un point de vue sportif, la fuite inattendue de son capitaine ne va pas vraiment plaire à Adi Hütter, qui va réclamer un renfort de poids dans l’entrejeu. Vu qu’en attendant de savoir si Paul Pogba arrivera à retrouver son meilleur niveau à Monaco, le coach allemand de l’ASM aura besoin d’une nouvelle valeur sûre pour réaliser de bonnes performances en L1 et en Ligue des Champions.