ASM : Vainqueur a amadoué Vasilyev avec un mois de salaire

Dans : Monaco, Mercato.

Victime d’une hécatombe depuis le début de la saison, l’AS Monaco a besoin de joueurs opérationnels sur le marché des transferts.

Lorsqu’il s’est aperçu de la blessure de William Vainqueur (30 ans) au mollet, le club de la Principauté a donc décidé de le recaler suite à la visite médicale. Une énorme déception pour le staff de Thierry Henry, mais surtout pour le milieu d’Antalyaspor qui souhaitait absolument se relancer sur le Rocher. Le joueur formé à Nantes est donc revenu auprès du vice-président Vadim Vasilyev afin de le convaincre.

Et cela a fonctionné puisqu’au lendemain de sa première annonce, Monaco a officialisé le prêt de l’ancien Marseillais. « William a malgré tout fait preuve d’une détermination et d’une volonté de s’impliquer qui nous a conduit à examiner de nouveau la situation », a expliqué le dirigeant russe, séduit par l’état d’esprit de sa recrue et par son argument financier. Car selon les informations de RMC, Vainqueur, dont l’absence est estimée à quatre semaines, a accepté de faire une croix sur son salaire tant qu’il ne serait pas disponible. C’est dire à quel point le Français était prêt à tout.

Vainqueur explique son sacrifice

« Mon premier sentiment était la déception quand j’ai su que je n’étais pas prêt à jouer immédiatement pour l’AS Monaco, a confié le milieu défensif au site officiel de l’ASM. Mais j’avais vraiment la volonté de porter les couleurs monégasques donc j’ai proposé spontanément au club de faire tous les efforts pour pouvoir évoluer à Monaco. C’est une grande joie de savoir que je vais faire partie de ce projet avec un effectif de grande qualité, je ferai tout mon possible pour aider le club à atteindre ses objectifs pour cette seconde partie de saison. » Une fois remis de sa blessure, Vainqueur évoluera aux côtés de Cesc Fabregas, une autre source de motivation.