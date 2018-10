ASM : Une trêve pour tout changer, Jardim dans la coolitude

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, coach de Monaco, après la défaite face au Stade Rennais (1-2) : « Pendant la première mi-temps, on a bien fait circuler le ballon. On n’a pris aucun risque. Nous avions besoin de plus de dynamisme offensif et j’en ai parlé à la mi-temps. En seconde période, il y avait plus d’engagement de notre part. Les deux buts sont malheureusement liés à deux erreurs. À notre niveau, on ne doit pas les prendre. Nous avons besoin de contrôler notre intensité et nos émotions. Nous devons garder la tête froide dans ces périodes. C’est la trêve désormais. C’est important que durant cette période, le staff et les joueurs réfléchissent à la situation actuelle. On doit analyser et prendre du recul pour ensuite prendre les meilleures décisions. L’équipe doit revenir de cette trêve avec plus de qualité et de victoires. L’AS Monaco est une équipe : on perd ensemble et on gagne ensemble. La trêve fera du bien aux joueurs. On va continuer le travail pour progresser et combler nos erreurs. Je suis toujours là à travailler et à essayer de faire le meilleur pour le club et l’équipe ».