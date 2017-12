ASM : Une remontada après une déculotté européenne, Falcao dit bravo !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Samedi soir, l’AS Monaco était proche de s’incliner face à Troyes. Menés 2-0, les hommes de Leonardo Jardim ont finalement réussi une incroyable remontada dans les dernières minutes de la partie en l’emportant grâce à un but vainqueur de Guido Carrillo (3-2). Titulaire à la pointe de l’attaque monégasque, Radamel Falcao n’a pas franchement réalisé une grande performance. Néanmoins, le capitaine du club de la Principauté a apprécié le caractère montré par ses coéquipiers, trois jours après la gifle reçue par Porto en Ligue des Champions (5-2).

« Nous y avons cru jusqu'à la fin, et je pense que nous méritons cette victoire. Nous ne sommes pas en manque de confiance, nous savons que nous avons de la qualité. Toutes les équipes, au cours d'une saison, traversent ce genre de situation, c'est normal. Peut-être que Paris est l'équipe la plus forte, au vu de leurs investissements, et ne connaît que peu de périodes comme celle-là, mais les autres équipes connaissent toutes de pareils moments » a lâché l’international colombien. Malgré le caractère affiché face à Troyes, l’ASM devra en faire plus dans les prochaines semaines pour conserver sa place sur le podium. D’autant que Caen, Saint-Etienne et Rennes sont au programme avant Noël…