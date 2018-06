ASM : Un crack débarque de Chelsea pour seulement 3ME !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un défenseur central depuis plusieurs semaines afin de combler d’éventuelles absences de Kamil Glik ou Jemerson la saison prochaine, l’AS Monaco a enfin trouvé son bonheur. En effet, RMC Sport annonce que le club de la Principauté a trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert définitif de Jonathan Panzo. Jeune défenseur central des Blues, le joueur a brillé récemment en remportant la Coupe du monde U17, compétition durant laquelle il a exposé son talent en terminant parmi les 5 meilleurs espoirs du tournois.

En concurrence avec le Borussia Monchenglabach, Valence et Francfort, Monaco a finalement raflé la mise. Selon la radio, le vice-champion de France a trouvé un accord avec Chelsea pour seulement 3ME, bonus compris. Un nouveau transfert qui prouve que l’AS Monaco est de loin le club le plus habile en France sur le marché des transferts dès lors qu’il s’agit de convaincre les meilleurs espoirs européens. Pour rappel, le club princier négocie également les arrivées de Pelé (Rio Ave) et de Barecca (Torino).