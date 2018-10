ASM : Thierry Henry fait sa première demande mercato

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Arrivé au chevet d’une équipe de Monaco en grande difficulté, Thierry Henry a certainement eu quelques garanties au sujet de dépenses à effectuer cet hiver pour renforcer sa formation.

Et l’une des premières pistes renvoie vers un joueur auparavant titulaire à Chelsea, mais qui a totalement disparu de la rotation. Il s’agit d’Andreas Christensen, qui ne fait pas partie des plans de Maurizio Sarri, après avoir pourtant disputé 40 matchs la saison dernière. Le défenseur central a ainsi fait comprendre que, faute de perspective de temps de jeu, il allait devoir choisir une nouvelle destination dès cet hiver.

Et selon The Sun, le Danois de 22 ans a été approché par l’AS Monaco, où il pourrait relancer une charnière centrale qui manque de concurrence, et est moins impériale que les années précédentes. Un joli coup en perspective pour le club de la Principauté, qui va toutefois devoir mettre les moyens pour recruter celui qui avait été élu meilleur jeune joueur de Chelsea la saison passée et sous contrat jusqu'en juin 2022. A noter que le Borussia M’Gladbach est également intéressé par la situation de Christensen, le club allemand l’ayant déjà eu sous ses ordres pendant deux ans avant que le Danois ne rejoigne Chelsea.