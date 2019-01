ASM : Thierry Henry doit démissionner, l'attaque brutale d'un ami !

Dans : Monaco, Ligue 1.

C'est une évidence, malgré la venue de Thierry Henry sur le banc, et un mercato ambitieux, l'AS Monaco est toujours à la dérive. Et la piteuse élimination en Coupe de France, mardi soir face à Metz a confirmé que le maintien du club de la Principauté ne sera pas forcément une partie de plaisir. Interrogé sur la situation d'un club qui lui est cher, Jérôme Rothen admet que Thierry Henry, un de ses amis, n'est probablement déjà plus l'homme de la situation.

Sur RMC, l'ancien joueur de l'AS Monaco fait un bilan sans concession pour le successeur de Leonardo Jardim. « A Monaco le chef de bord c’est l’entraîneur et l’entraîneur-adjoint, on pourrait même mettre le préparateur physique car il a un rôle essentiel dans le football. Si ces trois là n’ont pas la main mise sur le groupe, s’ils n’arrivent pas à faire passer un message, tu es mort. Tout Thierry Henry qu’il est, et pourtant c’est mon pote, aujourd’hui son message, son discours, ce qu’il veut mettre en place ça ne passe pas ! On pensait que la venue de Passi allait le décharger de certaines choses, mais au final ça a l’effet inverse. Il se perd dans sa communication, il commence à nous sortir des conférences de presse hallucinantes comme après le match contre Strasbourg. Et mardi soir, contre Metz, il reste assis sur le banc et il ne dégage rien, alors que cette équipe a besoin d’être aidée. Il ne faut pas tirer des plans sur la comète trop tôt, mais Thierry Henry est de moins en moins l'homme de la situation. C’est difficile à dire ça car il commence son métier d’entraîneur », a confié un Jérôme Rothen presque désolé de faire ce sale bilan du champion du monde 98 aux commandes de l'AS Monaco.