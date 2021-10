ASM : Tchouaméni après Camavinga, le Real Madrid craque encore

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Convaincant face à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, Aurélien Tchouaméni est une cible du Real Madrid pour le prochain mercato.

En l’espace d’un match, Aurélien Tchouaméni a visiblement conquis les dirigeants du Real Madrid. Très attentif au match entre l’Espagne et la France en finale de la Ligue des Nations, l’état-major du club merengue a flashé sur Aurélien Tchouaméni. Déjà surveillé par les recruteurs du Real Madrid depuis plusieurs mois en raison de ses performances remarquées avec l’AS Monaco, l’international français de 21 ans a marqué des points grâce à son match complet face à la Roja au côté de Paul Pogba dans le milieu de terrain français. Quelques mois après s’être offert Eduardo Camavinga en provenance du Stade Rennais pour environ 30 millions d’euros, le Real Madrid est prêt à miser de nouveau sur un milieu de terrain de la France selon le journal Marca.

Tchouaméni éblouissant contre l'Espagne, ça joue

Le média est très clair et ne laisse aucunement la place en doute en écrivant que Tchouaméni est le « nouvel objectif du Real Madrid » au mercato. S’il est confirmé que le milieu de terrain de l’ASM a tapé dans l’œil du club merengue à l’occasion du Final 4 de la Ligue des Nations, il est également écrit que les dirigeants du Real Madrid sont très attentifs aux progrès et à la montée en puissance du Monégasque depuis près d’un an et demi. Profitant de l’absence de Rabiot, positif au Covid-19 face à l’Espagne, Aurélien Tchouaméni a confirmé qu’il était l’une des belles surprises de l’Equipe de France depuis deux rassemblements, au même titre que Théo Hernandez. Reste maintenant à voir si le Real Madrid, qui souhaite également enrôler Kylian Mbappé l’été prochain, parviendra à trouver un accord avec Monaco. Ce ne sera pas simple car le prix de Tchouaméni a de grandes chances de monter en flèches. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux est également dans le viseur de la Juventus Turin et de Chelsea…