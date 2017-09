ASM : Rybolovlev dément vouloir quitter Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le propriétaire russe de l'AS Monaco a vivement réagi ce lundi aux affirmations du JDD qui annonçait qu'il était proche de quitter la Principauté suite à une enquête le visant personnellement. Un événement suffisamment sérieux pour inciter le Prince Albert à lui demander de se tenir à l'écart du Palais.

« A l’heure actuelle, je démens les rumeurs infondées et les fausses allégations autour de mon engagement à la présidence de l’AS Monaco. Mon implication personnelle et notre travail collectif continueront pour assurer au Club les meilleures chances de succès. Quant aux diversions médiatiques autour de mon nom, il s’agit des pures inventions visant à faire oublier que nous avons dénoncé aux autorités pénales une escroquerie grandiose portant sur près d’un milliard d’euros. L’instruction est toujours en cours et permettra de clarifier la situation réelle sur tous les points », précise, dans un communiqué, Dmitri Rybolovlev. Pour mémoire, le milliardaire russe est en procès avec un marchand d’art, et ce dernier accuse différentes personnes d’avoir été les « complices » de Dmitri Rybolovlev.