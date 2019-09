ASM : Puel reste prudent si Jardim est viré par Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Un an après avoir été viré par l'AS Monaco, Leonardo Jardim pourrait l'être une deuxième fois, l'improbable retour du technicien portugais n'ayant pas été couronné de succès. Après le nul de l'ASM à Reims, samedi soir, les rumeurs ne se calment pas et le nom de Claude Puel revient dans les conversations, l'ancien coach de Monaco, limogé la saison passée par Leicester, étant libre. Invité de RMC, Puel est resté d'une prudence absolue, conscient que la situation actuelle du club de la Principauté devait l'inciter à la diplomatie.

« Je ne veux pas parler de Monaco. C'est une équipe qui a débuté son championnat, il y a un entraîneur en place. Par respect pour le club et l'entraîneur, je n'ai pas envie de discuter d'éventualités. Ce n'est pas d'actualité. J’ai failli revenir deux fois déjà. Cela a été proche. Je n'ai pas rejoint le club parce que j'avais l'impression de faire la boucle, d'y avoir fait toute ma carrière et d'y terminer en quelque sorte. J'avais refusé. Mais un jour, oui j'aimerais revenir à Monaco. C'est mon club de formation, de coeur », a confié celui qui a été joueur et entraîneur de l’AS Monaco. Le message est passé auprès des dirigeants russes de l'actuel 19e de Ligue 1.