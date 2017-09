ASM : Pour Pierre Ménès, Monaco va se faire démonter par le PSG et l'OL

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, OL.

La déroute de l'AS Monaco mardi soir face à Porto n'a visiblement pas étonné Pierre Ménès. Au lendemain de cette défaite qui fait mal en Ligue des champions, le consultant de Canal+ explique qu'il n'est pas vraiment surpris de ce résultat compte tenu du mercato du club de la Principauté. Et pour Pierre Ménès, cela va se confirmer en Ligue 1 quand l'AS Monaco jouera les gros.

« Ah c’est sûr, Porto ce n’est pas Dijon, ce n’est pas Strasbourg, ce n’est pas Metz et c’est encore moins le fantôme de Lille ! On a vu hier soir ce que donnait le vrai visage de ce nouveau Monaco face à une opposition un petit peu plus relevée (...) Quand tu perds Mendy et Mbappé et que tu les remplaces par Jorge et Diakhaby, évidemment ça ne passe pas face à un adversaire de niveau européen. Ce n’est pas passé à Nice non plus et à mon avis, ça ne passera pas contre Paris et contre Lyon. Et c’est normal. Monaco a fait le choix de vendre très cher ses meilleurs joueurs et va le payer dans les matchs de haut niveau cette saison (...) On m’a pas mal reproché de ne pas participer à la liesse autour des bons résultats de l’ASM en championnat, mais je suis désolé, sur le contenu je n’étais pas super convaincu. Ils ont beaucoup marqué sur coups de pied arrêtés et ont surtout battu des équipes de bas de tableau. Je ne vois pas du tout le jeu de l’an passé et encore une fois, c’est tout à fait normal », explique, sur son blog, Pierre Ménès, qui ne va pas redonner le moral aux supporters de Monaco.