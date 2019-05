ASM : Pierre Ménès prend Thierry Henry pour cogner sur Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1.

En s'inclinant dimanche à Louis II face à l'AS Saint-Etienne, l'AS Monaco se retrouve dans une position très périlleuse puisque le club de la Principauté a désormais à ses trousses Caen, qui n'est qu'à trois points et recevra Reims samedi tandis que Monaco ira à Nîmes. Autrement dit, le maintien est loin d'être assuré pour la formation de Leonardo Jardim. Et ce lundi, Pierre Ménès en profite pour faire le bilan du retour du technicien portugais après le limogeage cet hiver de Thierry Henry.

Et pour le consultant de Canal+, Leonardo Jardim a carrément fait pire que l'ancien entraîneur éphémère de l'AS Monaco.« Les Monégasques eux, ne sont pas encore sortis d’affaire et il faudra m’expliquer ce qu’a apporté Jardim depuis son retour sur le banc. Le Portugais a pourtant bénéficié d’un vrai recrutement, il n’a pas eu à jouer avec cinq jeunes sur le terrain et cinq autres sur le banc comme Henry. Mais cette équipe n’y arrive pas et semble vraiment creuse sur le plan physique », fait remarquer Pierre Ménès, qui n'est pas loin de penser que les dirigeants russes ont eu tout faux lorsqu'en mode panique ils ont viré Thierry Henry pour rappeler Leonardo Jardim.