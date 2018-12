ASM : Passi arrive avec l’ambition de redevenir numéro 1

Dans : Monaco, Ligue 1.

En attendant les arrivées de recrues au mercato hivernal, l’AS Monaco a déjà renforcé son staff.

La semaine dernière, le club de la Principauté annonçait des modifications dans son service médical. Avant la venue de Franck Passi présenté ce jeudi en conférence de presse en tant qu’adjoint de l’entraîneur Thierry Henry. Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, il s’agit forcément d’un pas en arrière puisqu’il occupe désormais un poste de numéro 2. Mais le technicien de 52 ans n’a pas perdu son ambition.

« Je prends les choses comme elles viennent, a expliqué Passi. Je ne suis pas un entraîneur qui se projette à 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, je me suis senti prêt. Après avoir discuté avec Thierry, j'ai pu constater que nous avions les mêmes valeurs sur le foot. Je trouve cette mission très intéressante. On peut s'apporter mutuellement, et j'ai conclu que je pouvais venir travailler ici en tant que numéro 2. Mais ça ne veut pas dire que dans cinq ans je ne serai pas numéro 1 ailleurs. »

« C’est lui le boss »

Pas d’ambiguïté, Passi ne convoite pas le poste de Thierry Henry. « Je serai son adjoint. C'est lui le boss. Je suis venu sous ces conditions, a-t-il insisté. Ce qu'il y a d'important dans cette histoire, c'est de travailler en équipe. J'ai connu le poste de numéro 1 et numéro 2. Connaître ces deux postes me permet de bien savoir ce que j'ai à faire. Je suivrai sa ligne directrice. » Pour rappel, le néo-Monégasque était libre depuis la fin de son passage à Lille en 2017.