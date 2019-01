ASM : Naldo, Fabregas, et maintenant Kalinic et Morata ?

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Très offensif sur le marché des transferts, l’AS Monaco pourrait se payer un avant-centre de renom.

Une véritable pluie de renforts attend visiblement Thierry Henry, qui a déjà enregistré les arrivées de Naldo et Vainqueur, et devrait ajouter Fodé Ballo-Touré ainsi que Cesc Fabregas prochainement. En attaque, le club de la Principauté a ciblé Nikola Kalinic, grosse déception de l’Atlético Madrid depuis son arrivée en provenance du Milan AC. Le Croate de 31 ans cherche à rebondir, et il ne sera clairement pas retenu par les Matelassiers. Un prêt est en discussions selon France Football.

De son côté, la Cadena Cope annonce tout simplement une offre effectuée par l’ASM pour récupérer Alvaro Morata, sur le départ à Chelsea. Plusieurs clubs européens, et notamment le FC Barcelone pour en faire la doublure de Luis Suarez, sont sur les rangs de l’attaquant espagnol qui n’entre pas vraiment dans les plans de son manager chez les Blues. Des cibles ambitieuses en tout cas pour le club du Rocher, qui espère bien sauver sa saison en beauté grâce à un gros mercato et un rebond spectaculaire en championnat.